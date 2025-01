Wir diskutieren unsere Gedanken zur Nintendo Switch 2 in der neuesten Folge von The Gamereactor Show Bevor wir uns in Spekulationen darüber verwickeln, wie sich die Spieleindustrie in den nächsten Jahren verändern wird.

HQ Endlich war es soweit! Nach monatelangen Spekulationen und Leaks enthüllte und präsentierte Nintendo einen ersten richtigen Blick auf die Switch 2. Unnötig zu erwähnen, dass Alex und ich mit dieser großen Enthüllung im Hinterkopf beschlossen haben, die neueste Folge von The Gamereactor Show der Zusammenfassung und Diskussion unserer Gedanken über die kommende Nachfolgekonsole zu widmen. Wir blicken zurück auf die Enthüllung und auch auf einige neuere Leaks, die auf die Spezifikationen der Konsole und auch auf die Preisklasse hinweisen, in der sie angesiedelt sein könnte. Wir spekulieren auch darüber, welche Spiele wir unserer Meinung nach in diesem Kalenderjahr für die Konsole bekommen werden. Natürlich ist das noch nicht alles, denn wir werden auch abgelenkt und unterhalten uns über die jüngsten Absage von PlayStation-Live-Service-Projekten und beginnen auch darüber zu diskutieren, wie sich die Videospielindustrie in den kommenden Jahren verändern wird und ob KI einen Einfluss darauf haben wird. Sie können sich die neueste Folge von The Gamereactor Show unten ansehen oder auf Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible oder Spreaker gehen.