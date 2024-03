Wir diskutieren über riesige Filmbudgets im neuen Film Frenzy

HQ

In der neuesten Folge von Film Frenzy haben wir einen weiteren Blick auf die Filmindustrie als Ganzes geworfen, insbesondere auf die explodierenden Budgets bestimmter Filme. Viele große Blockbuster kosten heutzutage 200 Millionen Dollar oder mehr, was die Frage aufwirft, wohin dieses Geld fließt.

Ben, Mag und Alex hatten eine Menge über das Thema zu sagen, einschließlich Theorien über Geldwäsche, überbezahlte Anzüge, Schauspielerverträge und andere Theorien, die mit einigen zufälligen Übergängen zu völlig anderen Themen eingestreut wurden.

Schauen Sie sich unten die neueste Folge von Film Frenzy an und teilen Sie uns Ihre Theorie mit, warum so viele Filme so viel kosten!