Wir diskutieren über die Zukunft von Xbox in der neuesten The Gamereactor Show

Die letzte Woche war für Gaming-Fans aus einer Vielzahl von Gründen schwer zu verdauen. Der vorherrschende Grund zur Besorgnis kam von Microsoft und seiner Entscheidung, Tausende von Mitarbeitern zu entlassen, von denen viele aus der Gaming-Abteilung bei Xbox stammten, eine Situation, die die Schließung von The Initiative und die Streichung von Perfect Dark, die Beendigung der Arbeit an Everwild und Entlassungen bei Rare zur Folge hatte. Die Hälfte von Turn 10 wurde auch gefeuert, was die Frage aufwirft, ob Forza Motorsport auch eine Zukunft hat.

Dies war nur ein Bruchteil der Auswirkungen, die den Konsolenhersteller und -publisher in den kommenden Jahren prägen werden, und genau das haben wir in der neuesten Folge von The Gamereactor Show diskutiert.

Alex und ich haben uns zusammengesetzt und über diese Entlassungen gesprochen, darüber, wie einige Entscheidungen wahrscheinlich erwartet wurden, aber wie andere sich unternehmerisch und gierig anfühlen. Wir sprechen auch darüber, was das für Xbox bedeutet und ob wir in eine Zukunft blicken, in der Xbox in fünf bis zehn Jahren immer noch ein Konsolenhersteller ist.

Schau dir die neueste Folge der Show unten an oder bei dem Podcast-Anbieter deiner Wahl, sei es Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible oder Spreaker.