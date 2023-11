Wir diskutieren über die Game Awards in der neuesten Folge der Gamereactor Show

HQ

Wir zählen die Tage bis zur jährlichen The Game Awards-Show, bei der einige der besten Spiele des Jahres und die talentiertesten Schöpfer und Entwickler für ihre Beiträge zum Spielesektor geehrt werden. Da diese Show am Morgen des 8. Dezember für uns in Großbritannien und Europa stattfinden soll, haben wir beschlossen, die neueste Episode von The Gamereactor Show der Diskussion über die Nominierten zu widmen und darüber, wen wir gerne in vielen der einzigartigen Kategorien mit nach Hause nehmen würden.

Sie können sich die neueste Folge des Podcasts unten ansehen und sie auch auf Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts und Amazon Music/Audible hören.