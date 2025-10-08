Wir diskutieren über den Game Pass und die Zukunft der Xbox in der neuesten The Gamereactor Show

HQ

Viele Jahre lang galt Game Pass als das beste Angebot im Gaming-Bereich, einfach weil Sie für niedrige monatliche Kosten Zugang zum Online-Multiplayer auf Xbox-Konsolen erhalten, eine riesige Bibliothek von Titeln, die Sie spielen können, wie und wann Sie es für richtig halten, einschließlich der Veröffentlichungen am ersten Tag Xbox Game Studios und einer Reihe zusätzlicher Vergünstigungen. Game Pass war fast ein unangemessen gutes Geschäft, aber wie mit allen guten Dingen haben sie ein Ende.

Letzte Woche kündigte Microsoft massive Preiserhöhungen für Game Pass an, was im Grunde genommen die Kosten des Pakets verdoppelte, das die meisten Leute mit Game Pass verbinden. Zugegeben, es gibt andere Stufen, die man sich stattdessen schnappen kann, aber das Preis-Leistungs-Verhältnis ist bei weitem nicht so gut wie früher, und ehrlich gesagt müssen Abonnenten viele Spiele über den Dienst ausprobieren, um den großen Kostensprung nutzen zu können.

Mit dieser extremen Änderung im Hinterkopf haben wir einen Großteil der letzten Episode von The Gamereactor Show den Änderungen Game Pass gewidmet und wie sich diese kurz- und langfristig auf Xbox auswirken werden und wie sie wahrscheinlich die endgültige Richtung bedeuten, in die Xbox als Unternehmen geht.

