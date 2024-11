Wir diskutieren über Call of Duty, Life is Strange und Dragon Age in der neuesten Folge von The Gamereactor Show

HQ

Der Oktober war ein brillanter Monat für Videospiele. Wir hatten eine Menge wirklich aufregender und gut aufgenommener Projekte, die ihr Debüt feierten, wobei am Ende des Monats drei Titanen aus etablierten Franchises im Mittelpunkt standen: Call of Duty: Black Ops 6, Life is Strange: Double Exposure und Dragon Age: The Veilguard.

Da diese drei großen Namen alle Ende Oktober debütieren, haben Alex und ich beschlossen, die 35. Episode von The Gamereactor Show diesen Titeln zu widmen, zu diskutieren, was wir über sie denken und auch ein wenig auf einige wichtige Handlungsstränge einzugehen, die ihre Veröffentlichung umgaben.

Für Black Ops 6 diskutieren wir, ob dies das erste und letzte Call of Duty sein wird, das am ersten Tag am Game Pass veröffentlicht wird, und für Dragon Age schauen wir uns die Rezensionen und die Unterschiede in der Wahrnehmung des Spiels durch Kritiker und Fans aller Art an. Wir gehen auch ein wenig darauf ein, wie Life is Strange im Vergleich zu Dragon Age an dieser Front abschneidet.

Sie können sich die neueste Folge von The Gamereactor Show unten anhören, oder Sie können auch zu Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible oder Spreaker gehen, um einzuschalten.