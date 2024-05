Wir diskutieren die Zukunft der AAA-Spieleentwicklung im neuesten Gaming Gossip

HQ

Wir setzen unsere wöchentliche Gaming Gossip -Show fort, indem wir unsere Aufmerksamkeit auf den neuesten Trend richten, der sich in der Spieleindustrie gebildet zu haben scheint. Wir sprechen über die Entwicklung von AAA-Spielen und darüber, wie viele große Publisher ihre Bemühungen konsolidieren, Projekte zurückschrauben, abbrechen und den Erfolg auf polarisierende Weise beurteilen. Vor diesem Hintergrund haben wir unsere Gedanken darüber geteilt, in welche Richtung sich die AAA-Entwicklungspipeline zu entwickeln scheint und was dies für die Branche als Ganzes bedeutet.

Aber das ist noch nicht alles! Wir sprechen auch über den größeren Multiplattform-Fokus und darüber, ob es fair ist, sich nach den jüngsten Schließungen der Xbox-Studios Sorgen um Senua's Saga: Hellblade II und Ninja Theory zu machen.

Schauen Sie sich all dies und mehr in der neuesten Folge von Gaming Gossip unten an.