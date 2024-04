Wir diskutieren den Bedarf an mittelgroßen Filmen auf dem neuesten Film Frenzy

HQ

Wir alle wissen, dass wir gute Filme in unserem Leben brauchen, und dann gibt es die schlechten Filme, die immer wieder auftauchen, um uns daran zu erinnern, dass etwas Müll seinen Weg auf unsere Bildschirme findet, aber was ist mit dem Zeug in der Mitte?

Brauchen wir etwas, das nicht der beste Film ist, aber dennoch einen unterhaltsamen Zweck erfüllt? Ein Film, dem man nie mehr als eine mittelmäßige Punktzahl geben würde, mit dem man aber trotzdem eine tolle Zeit haben kann. Es ist das, was wir bei Gamereactor als "good slop" bezeichnen, und in unserer neuesten Folge von Film Frenzy entscheiden wir, ob es etwas ist, das wir in Filmen brauchen.

Schaut euch die ganze Folge unten an und lasst uns wissen, was ihr davon haltet.