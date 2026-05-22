Wir diskutieren das Destiny Dilemma und Warhorses Ambitionen in der neuesten The Gamereactor Show

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Es war eine verrückte Woche in der Videospielbranche aus einer ganzen Reihe von Gründen. Natürlich hat das die Auswahl der relevanten Themen für die neueste Folge von The Gamereactor Show zum Spaziergang gemacht, denn in der 91. Folge sprechen wir auf Warhorse Studios, Grand Theft Auto VI und die große Geschichte der letzten 24 Stunden, in der Bungie sich entscheidet, den Sonnenuntergang zu untergehen Destiny 2.

Ja, wir schauen uns Warhorses Bestätigung an, dass zwei Spiele in Planung sind, von denen eines ein Herr der Ringe-Erlebnis ist. Danach sprechen wir auf das neueste Update der Launch-Pläne von Grand Theft Auto VI, wobei das Projekt weiterhin fest für den November geplant ist. Und ebenso verbringen wir viel Zeit damit, Destiny 2 und die Entscheidung von Bungie zu diskutieren, das Spiel mit angeblich wenig Ersatz in der Pipeline zu beenden.

Sehen Sie sich unten die neueste Folge der Show an oder hören Sie sie auf Ihrem bevorzugten Podcast-Anbieter – sei es Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible oder Spreaker.