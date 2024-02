News

Borderlands

Wir diskutieren Borderlands und Elden Ring: Shadow of the Erdtree in der neuesten The Gamereactor Show Verpassen Sie nicht Folge 19 unseres Podcasts.

HQ Die neueste Folge unseres Podcasts The Gamereactor Show ist da. In Folge 19 kommen Alex und Ben zusammen, um über einige der jüngsten Entwicklungen im Videospielbereich zu diskutieren und ihre Meinung auszutauschen. Vom jüngsten Trailer zum Borderlands Film, dem ersten Blick auf das Gameplay von Elden Ring: Shadow of the Erdtree, einer Zusammenfassung des neuesten Nintendo Direct, der kritischen Rezeption von Final Fantasy VII: Rebirth und verschiedenen anderen Tangenten und Themen hat diese Episode von allem etwas. Schauen Sie es sich also unten an oder gehen Sie zu Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Amazon Music/Audible oder Spreaker und finden Sie dort auch die neueste Episode.