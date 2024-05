Wir checken auf Sea of Thieves ein, um den PS5-Start zu feiern

HQ

Als ich Sea of Thieves 2018 zum ersten Mal auf der Xbox erlebte, versammelten wir sofort eine Crew hier im Büro und blieben nach der Arbeit, um Schätze auszugraben, Skelette zu zertrümmern und durch das rollende Meer zu navigieren. Wir lachten, diskutierten und drehten jeden Stein um und gingen mit der festen Übereinkunft nach Hause, am nächsten Tag genau das Gleiche zu tun.

Und das taten wir, aber schon war der Zauber vorbei. Das Kennenlernen neuer Spieler war immer noch ein aufregender Adrenalinschub, aber nach nur sechs bis zehn Stunden Koop-Gameplay wurde unendlich klar, dass Sea of Thieves einfach nicht viel mehr zu bieten hatte als diese ansonsten ziemlich erstaunliche Sofortunterhaltung. Es gab einen Bedarf an Systemen, an Mechanik und an Inhalten.

Aber das war vor sechs Jahren, und wenn man Rare irgendetwas zuschreiben kann, dann, dass sie hart daran gearbeitet haben, die drei oben genannten Aspekte des Gesamterlebnisses drastisch zu verbessern. Eine Vielzahl von großen Erweiterungen wurde eingeführt, wichtige Partnerschaften mit anderen IPs wurden gebildet und vor allem wurde ein stetiger Strom von Inhalten hinzugefügt.

Das ist es, was in nur einem Jahr gelandet ist - Rare hat nicht gezögert.

Jetzt, da das Spiel auf PS5 erschienen ist, wollen wir eine Bestandsaufnahme machen, was Sea of Thieves wirklich ist, für diejenigen, die jetzt überlegen, ob das Spiel einen Kauf wert ist.

Das Spiel hat in den sechs Jahren, in denen es auf dem Markt ist, bisher 11 Saisons erhalten, innerhalb dieser gibt es unzählige Erweiterungen, die die Menge an Inhalten und die Anzahl der aktiven Gameplay-Systeme erheblich erhöhen. The Hungering Deep, Skeleton Thrones, The Sunken Curse, Cursed Sails, Forsaken Shores, Anniversary Update, Festival of Giving, Heart of Fire und Vault of the Ancients sind nur einige Beispiele, die jeweils sogenannte "Tall Tales", also spannende Missionen, hinzufügen. Aber es gibt jetzt auch größere Einzelspieler-Kampagnen, wie A Pirate's Life, das eine Zusammenarbeit mit Pirates of the Caribbean ist, und The Legend of Monkey Island, das sich irgendwie selbst vorstellt.

Die beiden letzteren sind echte Kampagnen mit Zwischensequenzen, Dialogsequenzen, einer Geschichte, der man folgen kann, und Inhalten, die es zu vervollständigen gilt. Unten seht ihr Trailer, die diese Geschichten inszenieren.

11 Staffeln, tonnenweise Inhalt, aber spielt das eine Rolle ? In gewisser Weise ja. Es gibt neue Mikrotransaktionen, es gibt viele, um es gelinde auszudrücken, aber es gibt auch eine ganze Reihe von Rationalisierungen, die es einfacher machen, die Beute zu verkaufen, die du gefunden hast, zum Beispiel gibt es mehr Leben auf den Ozeanen, die jetzt von gelegentlichen Kraken besetzt sind, ein Megalodon hier und da ist nur der Anfang, und obwohl alles noch sehr vertragsbasiert ist, Hier gibt es einfach viel mehr Abwechslung.

Es gibt auch neue Aktivitäten, wie z.B. Angeln, aber ansonsten geht es bei Sea of Thieves immer noch in erster Linie ums Segeln, und man segelt für eine lange Zeit. Eine lange Zeit. Es ist schön, während Sie segeln, täuschen Sie sich nicht, aber das ist es, was Sie tun. Es ist nicht so, dass es ein Schwachpunkt wäre, denn mit der richtigen Crew macht es Spaß, auf dem Schiff herumzualbern und dabei irgendwann auf Feinde zu stoßen. Ich sage das nur, um zu betonen, dass dieser zentrale Kern von Sea of Thieves derselbe ist wie im Jahr 2018.

In Verbindung mit der Veröffentlichung der PS5-Version habe ich versucht, mir neue Inhalte anzusehen, wie z. B. das neue Siren Treasuries, das in erster Linie hervorhebt, dass das Kampfsystem von Sea of Thieves zwar kinetisch und physisch genug ist, um sich nicht ausgesprochen unausgewogen anzufühlen, aber auch nicht etwas, das die Fantasie direkt anregt. Und es gibt auch keine wirkliche Beute, um deine Ausrüstung kontinuierlich zu verbessern. Es gibt keine Statistiken und die Änderungen, die eingeführt werden, sind rein kosmetischer Natur.

Es gibt jetzt einen Battle Pass und zusätzliche Mikrotransaktionen. Und es spielt keine Rolle, dass sie "nur" kosmetisch sind.

Dies wird von vielen als frischer Wind angesehen, und vielleicht ist es das auch, aber es bedeutet auch, dass der Kampf ziemlich statisch ist und die besten Sea of Thieves Erfahrungen immer noch an Deck gegen einen Kraken oder mit Freunden auf einer gefährlichen Mission stattfinden, ohne notwendigerweise mit den verschiedenen Spielsystemen auf einer detaillierteren Ebene zu interagieren. Es gibt mehr Inhalte und mehr Abwechslung, ja, aber das bedeutet nicht, dass das Spiel seine Identität geändert hat.