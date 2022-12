Wir chatten Duty Eternal mit Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters' Schöpfer

HQ

Es ist fast Zeit für Entwickler Complex Games, die erste große Erweiterung für ihr Strategie-RPG, Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters - Duty Eternal, zu veröffentlichen. Die Erweiterung kommt nächste Woche, und in dem Bemühen, ein wenig mehr darüber zu erfahren, was sie servieren wird, die erweiterte Erzählung, die neuen Verbündeten und feindlichen Einheiten und die zusätzlichen Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt, haben wir mit Complex's Studioleiter Noah Decter-Jackson gesprochen.

Gamereactor: Bevor wir über die Erweiterung sprechen, wie haben die Fans das Spiel seit seiner Veröffentlichung wahrgenommen? Was ist das Wort auf der Straße, sagen wir?

Decter-Jackson: Wir waren begeistert von der insgesamt positiven Reaktion der Fans auf das Spiel, da wir ein ziemlich kleines Studio sind, das versucht, dieses riesige Projekt so lange zu bearbeiten. Das heißt, wir haben eine Menge Feedback und Anfragen erhalten, und wir haben unser Bestes gegeben, um auf diejenigen zu reagieren, von denen wir glauben, dass sie das Spiel verbessern könnten, während wir auch an DLCs arbeiten.

Wie bestimmen Sie, auf welchen Teil des riesigen Warhammer 40K-Universums Sie sich konzentrieren sollten, wenn Sie weitere Inhalte von Chaos Gate - Daemonhunters erstellen?

Letztendlich ist Chaos Gate - Daemonhunters ein Spiel, das sich auf diese spezielle strategische Kampagne konzentriert, die eine Angriffstruppe von Grauen Rittern verwaltet, also müssen wir uns darauf konzentrieren, in diesem Kontext auf dem Spiel aufzubauen. Dies treibt einen Großteil unserer kreativen Entscheidungsfindung voran, was ihr daran sehen könnt, wie Duty Eternal auf der Kampagnenerfahrung aufbaut.

Erzähl uns etwas über die Erweiterung und was macht sie für Warhammer-Fans spannend?

Duty Eternal konzentriert sich auf eine Maschinen-Plage-Variante der Blüte namens "Technophage", so dass alles in der Erweiterung auf dieser speziellen Handlung aufgebaut wurde, um die Größe der Hauptkampagne für Chaos Gate - Daemonhunters zu erweitern.



Die Mechanicus der Branche sind von dieser Neuentwicklung besonders betroffen und bitten um Ihre Unterstützung.



Mit dem Thema "Mechanik" wollten wir einige wichtige mechanische Einheiten auf den Tisch bringen, also betreten Sie die Venerable Dreadnought und unsere neue Unterstützungs- und Dienstprogramm-Ritterklasse, The Techmarine.



Die Gladius-Fregatte ist ein weiteres Feature, um die Fähigkeit des Spielers zu erweitern, die Bloom zu verwalten, und gibt ihm ein weiteres Werkzeug, in das er auf diesem Level investieren kann.



Lunete Ozmarantis, einer der Hauptcharaktere der Kampagne (und Fanliebling), Tech-Priester des Mechanicus, wird ebenfalls auf dem Schlachtfeld erscheinen, um die Grauen Ritter zu unterstützen.



Gleichzeitig treffen alle Spieler auf neue Einheiten im Technophage-Stil (über ein kostenloses Update), die einige bedeutende Stärkungszauber in Rüstung und Betäubung hinzufügen und gleichzeitig die Rüstung Ihres Ritters auseinandernehmen können. Wir führen also eine ganz neue Ebene der Herausforderung in das Spiel ein.

Geben Sie uns eine Vorstellung von der Erzählung für diese Erweiterung? Was habt ihr für Fans auf Lager?

Zusätzlich zu den oben genannten] führen wir einen neuen Charakter ein, der als Vermittler zwischen dem Adeptus Mechanicus dient: Magos Explorator Yeltrix.

Was sind einige der Neuzugänge, die du hierher bringst? Gameplay-Mechaniken, Charaktere, Feinde usw. und wie funktionieren sie?

Venerable Dreadnought: The Venerable Dreadnought ist eine große, schwer schlagende Waffenplattform, die du als 5. Slot Unit auf Technophage Bloom Missionen mit ihren eigenen einzigartigen Waffen und Upgrades nehmen kannst.

Tech Marine: Die neue Tech Marine-Klasse erhält Zugang zu Servitor-Einheiten, die ihnen auf dem Schlachtfeld folgen und ihre eigenen einzigartigen Fähigkeiten haben.

Gladius-Fregatte: Die Gladius-Fregatte ist ein sekundäres Schiff für die strategische Ebene des Spiels, das Ihnen die Möglichkeit gibt, zusätzliche Truppmitglieder zu entsenden, um Bloom-Missionen anzugehen, die Sie nicht alleine erreichen können, mit automatischer Auflösung des Kampfes, Verletzungen und gesammelten EP.

Neue Feinde:





Plague Marine - Melta Gun: Diese neue Plague Marine ist mit bedeutenden Panzerabwehrwaffen ausgestattet, die die Verteidigung deines Knight's Aegis Shield zum Kinderspiel machen.



Foetid Bloat Drone - Fleshmower: Diese neue Foetid Bloat Drohne rollt durch deine Einheiten und entfesselt riesige Mengen an Zerstörung



Schädlicher Blightbringer - Diese neue Todesgarde-Einheit verfügt über bedeutende psychische Abwehrkräfte und Anführer-Buffs, die alle seine Verbündeten schützen werden. Priorisieren Sie ihn als Ziel!



Technophagen-Ausbruch: Dieser Virus infiziert deine Bloom-Missionen, macht sie deutlich schwieriger und führt neue benutzerdefinierte Warp-Überspannungen ein, die den Kampf viel deutlicher zugunsten des Feindes verzerren können.

Auf welchen Teil der Erweiterung freust du dich am meisten, wenn die Fans sie sehen und spielen können?

Definitiv die Dreadnought.

Die Erweiterung Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters' Duty Eternal erscheint am 6. Dezember für PC.