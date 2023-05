Wir brauchen keine weiteren Star Wars-Spiele, die zwischen den Episoden III und IV spielen

HQ

Vor kurzem haben wir gerade die Veröffentlichung von Star Wars Jedi: Survivor gesehen, und obwohl es großartig war, zu Cal Kestis' Geschichte zurückzukehren, und ich bin gespannt, wohin er gehen wird, damit Respawn diese Trilogie beendet, folgen die Star Wars Jedi-Spiele immer noch einem gefährlichen Trend unter Star Wars-Spielen und -Medien, die zwischen Episode III und IV in der Filmsaga stattfinden.

Es gibt eine Menge, und ich meine eine Menge Star Wars-Medien, die zwischen "Die Rache der Sith" und "Eine neue Hoffnung" stattfinden. Verstehen Sie mich nicht falsch, dort gibt es interessante Wege zu erkunden. Wir können mehr von Darth Vaders Sturz in die Dunkelheit sehen, wie die verbliebenen Jedi nach Order 66 getötet wurden und wie die Galaxis ihren Widerstand gegen das neue autoritäre Regime des Imperiums begann. Zu diesem Zeitpunkt ist dieser Zeitraum von 20 Jahren jedoch weitgehend erschöpft.

Wir haben die meisten, wenn nicht alle Geschichten gesehen, die in dieser Zeit erzählt werden können. Der Jedi, der seinen Weg durch eine Galaxie ohne sein Volk findet, die Klonsoldaten, die nach Jahren des pflichtbewussten Dienstes für die Republik ersetzt werden, und die Politiker, die sich als Rebellen wiederfinden, wo sie einst Senatoren waren. Wir haben das in unseren Spielen, Büchern und anderen Medien gesehen. Jetzt glaube ich, dass es an der Zeit ist, weiterzumachen, damit Spiele die riesige Zeitlinie von Star Wars erkunden und diesen 20-jährigen Raum vermeiden können, der nur einen sicheren Rückzugsort für Star Wars-Geschichtenerzähler bietet, die sich auf die ikonischen Bilder von Stormtroopers, Darth Vader und dem Imperium als übergreifendem Bösewicht stützen wollen.

Werbung:

Es wäre großartig, Star Wars-Spiele mit Mainstream-Appeal zu sehen, die stattdessen andere wichtige Ereignisse und Perioden in der Überlieferung als Ganzes untersuchen. Wir hoffen, dass wir immer noch ein Knights of the Old Republic-Remake bekommen, auch wenn die neuesten Nachrichten zu diesem Spiel nicht gut aussahen. Hoffentlich kann dies mehr Interesse an der Old Republic-Ära wecken, so dass wir mehr als nur ein Remake von BioWares gefeiertem Rollenspiel und dem MMO sehen können, das in dieser Zeit spielt. Es gibt eine Menge Potenzial in der Alten Republik für alle Arten von Spielen, und obwohl die engagiertesten Fans viel über die Geschichte und das Ende wissen werden, hat das die Spieleentwickler nicht davon abgehalten, ihre eigenen Geschichten zu schreiben, die für sie ein ernstes Gewicht haben. Eines der Hauptprobleme bei den Geschichten, die zwischen den Episoden III und IV spielen, ist, dass sie nichts erreichen können. Sicher, man kann sagen, dass ein Charakter der Rebellion heimlich auf wichtige Weise geholfen hat, aber am Ende des Tages wissen wir, dass Luke der Protagonist dieser Geschichte war, und dass, egal was der X-Charakter auf dem Planeten Y getan hat, sie den Imperator nicht aufhalten werden.

Dies kann einigen Geschichten zugute kommen, da es die Reise von Starkiller in Star Wars: The Force Unleashed viel tragischer macht, aber die meiste Zeit kann es dazu führen, dass sich die übergreifende Erzählung ziemlich hohl anfühlt, da die Charaktere nach bestimmten Regeln spielen müssen, was bedeutet, dass Sie das Ergebnis bereits kennen werden, bevor das Ende stattfindet. Andere Epochen in der Geschichte von Star Wars würden uns eine weniger formelhafte Erfahrung bieten, da wir wirklich galaxisverändernde Ereignisse erleben können, ohne das Gefühl zu haben, nur eine geringere Rolle in einer bereits abgeschlossenen Geschichte zu spielen.

Abgesehen davon, dass Star Wars-Spiele in die Zeit der Alten Republik, der Mandalorianischen Kriege und einer Vielzahl anderer interessanter Zeiten in der Überlieferung zurückgehen, wäre es interessant zu sehen, dass einige Titel auf die Rückkehr der Jedi-Ritter oder sogar Rise of Skywalker folgen. Letzteres ist viel unwahrscheinlicher, da Disney mit ziemlicher Sicherheit einen Schraubstock im Griff hat, was mit der Überlieferung nach der Fortsetzungstrilogie passiert, aber es fühlt sich an, als ob in der Zeit zwischen den Episoden VI und VII viele Fragen unbeantwortet bleiben. Etwas, das die Filme zum Beispiel nicht wirklich beantworten, ist, wie die Erste Ordnung im Grunde genommen zur Imperiumsversion 2.0 wird, selbst wenn die Republik in der ganzen Galaxie wieder an Bedeutung gewinnt.

Werbung:

Kurz gesagt, es gibt eine ganze Zeitleiste voller Geschichten und Perioden, die in Star Wars-Spielen weiter erforscht werden müssen, und daher wäre es schön zu sehen, dass die Entwickler beginnen, sich von der Zeit zwischen den Episoden III und IV zu entfernen. Es würde auch dazu führen, dass sich Spiele wie Star Wars Jedi: Survivor ein bisschen spezieller und interessanter anfühlen, als sie es ohnehin schon sind. Wir haben den Aufstieg des Imperiums in Star Wars-Spielen und anderen Medien sicherlich genug erforscht, und so scheint es jetzt an der Zeit zu sein, einen Schritt zurückzutreten und zu sehen, wo wir sonst noch ikonische Charaktere und Momente in der Star Wars-Überlieferung finden können. Ich bin mir sicher, dass es den Entwicklern auch nicht an einer Menge mangeln wird.