Wir blicken zurück und fassen die Gamescom in der neuesten Folge von The Gamereactor Show zusammen

Die Gamescom war und ist gegangen. Die jährliche deutsche Videospielmesse ist wieder einmal in den Büchern, und während wir noch an unserer gesammelten Berichterstattung über die Veranstaltung arbeiten, haben Alex und ich uns ein wenig Zeit genommen, um uns zusammenzusetzen und das diesjährige Festival Revue passieren zu lassen.

Ja, in der neuesten Folge von The Gamereactor Show blicken wir auf die Convention 2025 zurück, um über unsere Zeit beim Schlendern durch die Hallen der Koelnmesse zu sprechen und dabei eine Handvoll der Titel ins Rampenlicht zu rücken, die unsere Aufmerksamkeit am meisten erregt haben. Wir suchen uns unsere Stars auf der Ausstellungsfläche aus und auch Opening Night Live, mit einigen Überschneidungen hier und da.

Um die 64. Folge von The Gamereactor Show zu sehen, schauen Sie unten vorbei oder besuchen Sie stattdessen den Podcast-Anbieter Ihrer Wahl, sei es Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible oder Spreaker.