Wir blicken zurück auf die Nintendo Direct auf die neueste The Gamereactor Show

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Heute sind wir wieder bei unserem üblichen Programm, denn Alex und ich sind für eine weitere Folge von The Gamereactor Show zurückgekehrt. Für die 95. Folge des Podcasts bleiben wir bei aktuellen Ereignissen und Themen und bauen auf unserer 94. Folge auf, in der wir uns das Summer Game Fest und die Xbox Games Showcase angeschaut haben, indem wir uns nun auf das aktuelle Nintendo Direct konzentrieren.

Wir sprechen darüber, was uns an der Serie gefiel und was nicht, und auch, welchen Präzedenzfall sie für die Zukunft von Nintendo und der Switch-2-Plattform setzt. Wir vergleichen die Direct auch mit den aktuellen anderen Shows und bestimmen, wie sie für die diesjährige 'Not E3'-Periode abschneidet.

Schau dir unten die neue Folge der Show an oder bei deinem Podcast-Anbieter deiner Wahl, sei es Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible oder Spreaker.