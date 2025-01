Wir blicken zurück auf das Jahr 2024 und voraus auf 2025 in der neuesten The Gamereactor Show

HQ

Jetzt, da wir im Jahr 2025 sind, haben wir den Auftakt für die diesjährige Reihe von The Gamereactor Show Episoden gegeben, indem wir kurz auf das Jahr 2024 zurückblicken und unsere Gedanken über das vergangene Jahr teilen, bevor wir unsere Aufmerksamkeit auf 2025 richten und darüber spekulieren, was dieses Kalenderjahr letztendlich für Videospiel- und Filmfans auf der ganzen Welt bereithalten könnte.

In der 39. Folge der Sendung stellen wir die Frage, ob 2025 ein Allzeitjahr für Videospiele sein könnte oder ob einige der vielen hochkarätigen versprochenen Projekte letztendlich aussteigen und sich stattdessen für eine Veröffentlichung im Jahr 2026 entscheiden werden. Wird das möglicherweise Grand Theft Auto VI einschließen, oder wird das mit Spannung erwartete Spiel von Rockstar noch vor dem Ende des Jahres seinen großen Auftritt haben? Darüber und mehr diskutieren wir.

Um zu sehen, was Alex und ich zu diesen Themen zu sagen hatten, hört euch die neueste Folge von The Gamereactor Show unten an, sowie auf Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible und Spreaker.