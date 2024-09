Wir blicken in der 32. Folge von The Gamereactor Show auf die Gamescom zurück

HQ

Jetzt, da die Gamescom in den Büchern steht, ist der Sommer der Spiele praktisch vorbei. Alle Augen richten sich nun auf den Herbst und den vollen Release-Kalender, der vor uns liegt, aber bevor wir das tun, haben wir noch einen The Gamereactor Show der deutschen Convention gewidmet, um über unsere Zeit vor Ort in Köln zu sprechen und unsere Gedanken und Meinungen zur diesjährigen Opening Night Live Show zu teilen.

Aber das ist noch nicht alles! Mit Star Wars Outlaws hier diskutieren wir auch über das Massive Entertainment Action-Adventure und teilen unsere Meinung über das Spiel und die Kontroverse um es herum, indem wir diskutieren, welche Teile gerechtfertigt sind und welche absolut nicht.

Schauen Sie sich all dies (und auch einige alberne Übergänge) in der 32. Episode von The Gamereactor Show unten oder auf Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible oder Spreaker an.