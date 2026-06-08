Wir blicken auf das Summer Game Fest und die Xbox Games Showcase zurück auf die neueste The Gamereactor Show

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Obwohl wir jeden Freitag neue Episoden der Gamereactor Show anbieten, haben wir aufgrund der hektischen und chaotischen Natur dieser 'Nicht-E3'-Phase beschlossen, diese Woche eine Bonusepisode für euch aufzunehmen.

Genau, nach einem Mega-Wochenende, das das Summer Game Fest und die Xbox Games Showcase beinhaltete, haben Alex und ich uns zusammengetan, um die beiden großen Übertragungen zusammenzufassen und zu besprechen, was uns am meisten aufgefallen ist, was uns am meisten überrascht hat, worauf wir uns freuen und mehr.

Schau dir unten die 94. Folge der Sendung an oder bei deinem Podcast-Anbieter, sei es Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible oder Spreaker. Und vergessen Sie nicht, später diese Woche am Freitag wieder einzuschalten, wenn wir uns wahrscheinlich Zeit nehmen werden, um über den Nintendo Direct zu sprechen, falls das Gerücht über die Sendung Bestand hat...