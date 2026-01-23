Wir besprechen Xbox' Developer_Direct in der neuesten Folge von The Gamereactor Show

HQ

Gestern Abend war ein großer Moment für Xbox-Fans, als die jährliche Developer_Direct Showcase stattfand und vier vielversprechende und kommende Spiele ins Rampenlicht rückte. Game Freak war zusammen mit Beast of Reincarnation anwesend, trat mit Kiln überraschend auf Double Fine Playground und stahl dann mit Forza Horizon 6 und Fable die Show.

Da so große und mit Spannung erwartete Spiele vorhanden sind, haben wir die Developer_Direct zum Mittelpunkt der neuesten Folge von The Gamereactor Show gemacht, der insgesamt 77., in der Alex und ich unsere Gedanken, Meinungen und sogar seltsame Bedenken zu dem Präsentierten teilen.

Aber wir nutzen die Zeit, um kurz über Ubisoft und die ziemlich schockierende Nachricht von der Absetzung von Prince of Persia: The Sands of Time Remake und anderen nicht angekündigten Titeln sowie die allgemeine Umstrukturierung des Unternehmens zu sprechen.

