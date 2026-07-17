Wir besprechen unsere frühen Anwärter auf das Spiel des Jahres in der neuesten Folge von The Gamereactor Show

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Es war eine ziemlich ruhige Woche in der Welt der Videospiele, da die Sommerpause eingebrochen ist. Da es weniger große Geschichten und Ereignisse gibt, haben wir uns entschieden, die neueste Folge von The Gamereactor Show als Plattform zu nutzen, um unsere aktuellen Game of the Year-Anwärter hervorzuheben, mit Tipps basierend auf Titeln, die bisher in diesem Kalenderjahr erschienen sind.

Alex und ich heben hervor, welche Spiele uns dieses Jahr am meisten beeindruckt haben, sei es Resident Evil Requiem, Esoteric Ebb, 007 First Light, Lego Batman: Legacy of the Dark Knight, Crimson Desert, Mixtape, Forza Horizon 6 – die Liste ist lang. Wir erläutern, warum ein Spiel ein GOTY-Kandidat sein sollte und ebenso warum manche es wahrscheinlich nicht sein sollten – alles mit dem Vorbehalt, dass sich in den chaotischen Monaten, die kommen, erheblich ändern werden.

Schau dir unten die 98. Folge von The Gamereactor Show an oder bei deinem Podcast-Anbieter deiner Wahl – sei es Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible oder Spreaker.