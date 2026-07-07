Wir besprechen den "Xbox-Reset" in der heutigen Folge der The Gamereactor Show

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Gestern wurden viele unserer wichtigsten Fragen zur Zukunft der Xbox-Marke endlich beantwortet, als Asha Sharma einen umfangreichen Brief teilte, in dem über 3.200 Entlassungen, die verkauft oder unabhängig werden dürfen, eine Änderung des Managements und der Philosophie der Microsoft-Gaming-Sparte und vieles mehr angekündigt wurden. Es versteht sich von selbst, dass es zu einigen Schlagzeilen führte.

Für den Zweck der Gamereactor Show dieser Woche haben wir eine früher als übliche Folge aufgenommen, um diese wichtige Entwicklung hervorzuheben, in der Alex und ich über die Entlassungen, die geplanten Änderungen, die Auswirkungen auf Xbox in Zukunft sprechen und jedes Element ausführlicher besprechen. Wir nehmen uns auch eine kurze Zeit, um über die PlayStation-Nachrichten zu sprechen und darüber, wie es letztlich bedeuten wird, die Unterstützung für physische Medien zu streichen.

Schau dir unten die 97. Folge von The Gamereactor Show an oder bei deinem Podcast-Anbieter deiner Wahl – sei es Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible oder Spreaker.