Wir besiegen Yokai in Kunitsu-Gami: Path of the Goddess im heutigen GR Live

Capcom bietet uns nicht nur ziemlich regelmäßige Einträge in den Franchises, für die es am bekanntesten ist, sondern kann auch hin und wieder die eine oder andere Überraschung bereithalten. 2023 hatte Exoprimal und 2024 Kunitsu-Gami: Path of the Goddess.

Wenn du von diesem Spiel gehört hast, dir aber nicht sicher bist, was dich erwartet, kannst du genauso gut bei der Eröffnungsstunde von GR Live dabei sein. Ihr könnt zur gewohnten Zeit von 16:00 Uhr BST/17:00 Uhr MESZ teilnehmen, wenn wir in diese einzigartige Action-Mischung eintauchen.

Steigen Sie entweder über die GR Live-Homepage oder über unsere YouTube-, Twitch- und Facebook-Seiten ein. In der Zwischenzeit vor dem Stream, warum schaust du dir nicht unseren Testbericht hier an?