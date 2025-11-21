Wir bekommen unseren ersten Blick auf den Second Quarter Quell im Trailer The Hunger Games: Sunrise on the Reaping

HQ

Ein neuer Film zu den Tributen von Panem soll Ende nächsten Jahres erscheinen, und auch wenn es sich um eine weitere Fortsetzung handelt, in der der Gewinner der Spiele bestimmt wird, wird er uns dennoch einen Blick zurück in Panams Vergangenheit geben und sehen, wie schrecklich die Gesellschaft war.

Wenn du The Hunger Games: Sunrise on the Reaping gelesen hast, kennst du wahrscheinlich das meiste, was im Trailer kommt, aber falls nicht, konzentriert sich der Film auf das zweite Viertel des Quetschungs, auch bekannt als die 50. Tribute von Panem. Der Wettbewerb ist härter denn je, und dies sind die ersten Spiele, bei denen jemand aus Distrikt 12 den Sieg erringen konnte.

Diese Person war Haymitch, gespielt von Woody Harrelson in den früheren Filmen und jetzt von Joseph Zada dargestellt. Elle Fanning, Jesse Plemons und Ralph Fiennes werden ebenfalls jüngere Versionen von Fan-Lieblingsfiguren spielen. Fanning übernimmt die Rolle von Effie Trinket, während Plemons gegen Plutarch antritt und Fiennes einige Zeit als Präsident Snow verbringen wird.

