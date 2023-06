Wir bekommen einen ersten Blick auf Forever Skies auf der heutigen GR Live

HQ

Morgen ist der Early Access Starttermin für Far From Home's Forever Skies, ein Spiel, in dem die Spieler eine postapokalyptische Erde von einer fliegenden, mobilen Luftschiffbasis aus erkunden. Während wir gerade den Titel spielen und an einigen Eindrücken zu diesem frühen Build arbeiten, werfen wir heute auch einen Blick auf Forever Skies des neuesten Teils von GR Live.

Ab der üblichen Zeit von 15:00 Uhr BST / 16:00 Uhr MESZ wird unsere eigene Rebeca die Eröffnungsstunde von Forever Skies moderieren und spielen, alles auf der GR Live-Homepage. Schaut auf jeden Fall vorbei, um die Action zu verfolgen, während sie sich entfaltet, und für einen Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird, schaut euch unten den neuesten Trailer für das Spiel an.