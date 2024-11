Wir begleiten die Veilguard bei der heutigen GR Live

HQ

Dragon Age: The Veilguard ist jetzt seit ein paar Tagen draußen. Wenn Sie das Spiel noch nicht für sich selbst gekauft haben, haben Sie wahrscheinlich viele Gespräche darüber gesehen. Aber wenn Sie nicht mitmachen wollen, sondern einfach nur sehen wollen, wie das Spiel ist, sollten Sie sich in das heutige GR Live stürzen.

Wir werden uns die erste Stunde von Dragon Age: The Veilguard ansehen, also erwartet keine richtigen Spoiler. Wenn man bedenkt, wie detailliert es ist, sollte man sich vorstellen, dass ein Großteil dieser Zeit in die Charaktererstellung investiert wird.

Wie gewohnt könnt ihr dem Stream entweder über die GR Live Homepage oder über unsere YouTube- und Twitch-Seiten beitreten. Der Stream beginnt ebenfalls um 16:00 Uhr GMT/17:00 Uhr MEZ, also schaut vorbei, wenn ihr könnt. In der Zwischenzeit können Sie unseren Testbericht hier lesen, wenn Sie sich eingehende Gedanken machen möchten.