Wir begeben uns auf ein bezauberndes Abenteuer in Lego Voyagers bei GR Live

Als zwei kleine Legosteine ein Raumschiff starten sehen und dann leider in der Nähe ihres Hauses abstürzen, sind sie inspiriert, das Raumschiff wieder zusammenzusetzen und selbst zu den Sternen zu düsen. Zuvor müssen sie die Wildnis rund um ihr Zuhause durchqueren, um die Teile zusammenzusetzen und die Rakete wieder aufzubauen.

Wenn du daran interessiert bist, zu sehen, wie sich zwei Legosteine ihren Weg durch Plattform- und Puzzle-Abschnitte bahnen, dann kannst du uns heute bei GR Live begleiten, wo wir die erste Stunde von Lego Voyagers durchspielen werden.

Wie immer findet ihr den Stream auf YouTube, Twitch, Facebook und unserer eigenen GR Live Homepage. Wir beginnen mit der regulären Zeit von 16:00 Uhr BST/17:00 Uhr MESZ. Wenn Sie mehr über unsere ausführlichen Gedanken zu Lego Voyagers erfahren möchten, können Sie dies in unserem Testbericht hier tun.