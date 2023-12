Wir beantworten, ob das Lenovo Legion Go seinen hohen Preis wert ist

HQ

Nachdem das Steam Deck Handheld-Gaming-PCs unglaublich populär gemacht hatte, wussten wir, dass es nicht lange dauern würde, bis neue Namen auf den Markt kommen würden. Das Lenovo Legion Go ist vielleicht eine der teuersten Optionen auf dem Markt, aber wir haben es uns angesehen, um zu sehen, ob es Ihr Geld wert ist.

Im Gegensatz zum Steam Deck oder ROG Ally verfügt das Lenovo Legion Go über ein 8,8-Zoll-QLED-Display mit 500 cd/m², was 1440p bei 144 Hz bedeutet. Das Versprechen dieser Spezifikationen wird nicht immer eingehalten, aber es gibt andere Möglichkeiten, wie sich der Legion Go von der Masse abhebt.

Wenn Sie einen vollständigen Überblick über alle Funktionen wünschen, die Sie im Auge behalten sollten, sehen Sie sich die Kurzübersicht unten an: