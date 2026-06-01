Wir beantworten Ihre brennenden EV-Fragen in einer neuen Serie

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Auch wenn es einfach erscheinen mag, ist der Kauf Ihres ersten Elektroautos nicht so einfach, wie viele denken. Gibt es bestimmte Fahreigenschaften? Wie groß ist die tatsächliche Reichweite? Wie helfen oder behindern Fahrhilfen das Lenken?

Wir haben eine Reihe deiner Fragen aufgenommen, einen Polestar 4 ausgeliehen und versucht, sie so direkt wie möglich zu beantworten.

Unten finden Sie unser erstes Video in dieser kleinen Unterserie.