Wir bauen unser Imperium in Civilization VII auf dem heutigen GR Live auf

Während der Februar in diesem Jahr ein großer Monat für RPGs sein mag, haben wir auch einen Schwergewicht, wenn es um Strategie in Civilization VII geht. Das Spiel wird offiziell nächste Woche veröffentlicht, aber der Early Access beginnt diese Woche, und wir werden heute in GR Live einen ersten Blick darauf werfen.

Wie immer könnt ihr euch unsere GR Live Streams auf der GR Live Homepage oder auf unseren YouTube- und Twitch-Kanälen ansehen. Wir beginnen mit der üblichen Zeit von 16:00 Uhr GMT/17:00 Uhr MEZ.

Civilization VII bietet die klassische 4X-Strategie der Vergangenheit der Reihe, mit einigen großen und erfrischenden Änderungen an der Formel, wie z. B. der Zeitalter-Mechanik, der Trennung von Anführern und Zivilisationen und mehr. Wenn du mehr über unsere Gedanken zum Spiel lesen möchtest, schau dir unseren Netzwerk-Review hier an.