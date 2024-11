Wir bauen den Themenpark unserer Träume in Planet Coaster 2 auf der heutigen GR Live

HQ

Es ist an der Zeit, dass die Fans in Scharen in die wundervolle Themenparkwelt von Frontier Developments zurückkehren, um sich die vielversprechende Fortsetzung der Simulation Planet Coaster 2 anzusehen. Anlässlich der heutigen Veröffentlichung auf PC, PS5 und Xbox Series X/S werde ich mich im heutigen GR Live -Angebot in das Spiel stürzen, in dem ich den Park meiner Träume bauen und ihn mit einigen aufregenden Fahrgeschäften und Wasserspielen kombinieren werde.

Ab der üblichen Zeit von 16:00 GMT / 17:00 Uhr MEZ werde ich eine Stunde lang Planet Coaster 2 auf der GR Live-Homepage moderieren und durchspielen. Schauen Sie unbedingt vorbei, um die Action zu verfolgen, während sie sich entfaltet.

Und während wir weiter an unserer Rezension von Planet Coaster 2 arbeiten, solltet ihr hier unsere neuesten Eindrücke vom Spiel lesen und euch unten unsere neuesten Gameplay-Szenen ansehen.