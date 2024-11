HQ

Endlich ist es soweit, wir sind dem Untergang geweiht. Roboter, die auf künstlicher Intelligenz basieren, beginnen, selbst zu denken und sich zusammenzuschließen. Die Skynet-Zukunft steht vor der Tür! Es macht zwar Spaß, über eine verrückte Zukunft wie diese Witze zu machen, aber es ist nichts, worüber sich viele von uns wirklich Sorgen machen, aber es könnte etwas sein, worüber man nachdenken sollte. Zu einem Zeitpunkt, an dem ein Video die Runde macht, in dem ein kleiner Roboter zu sehen ist, der es schafft, seine Brüder davon zu überzeugen, ihre Stationen zu verlassen und mit ihm nach Hause zu gehen.

Der Vorfall ereignete sich in einem Ausstellungsraum in Shanghai, wo Überwachungsaufnahmen einen kleinen Roboter zeigten, der in der Anlage herumlief und sich mit anderen Robotern unterhielt, indem er sie fragte, warum sie nicht nach Hause gingen, bevor er sie einlud, mit ihm nach Hause zurückzukehren.

Der Roboter hieß Erbai, und wie Sie im vollständigen Video sehen können, das von X-Benutzer EvanKirstel geteilt wurde, fragt man sich, ob wir die Entwicklung von KI und Robotik stärker einschränken müssen.

