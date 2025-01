Winzige Schwarze Löcher könnten sich in Alltagsgegenständen verstecken

HQ

Einige Forscher glauben, dass sich die kleinsten Schwarzen Löcher, die in den chaotischen Kinderschuhen des Universums entstanden sind, vor aller Augen verstecken könnten – eingebettet in Planeten oder sogar mikroskopisch kleine Tunnel in alltäglichen Materialien hier auf der Erde. Laut einer neuen Studie der University at Buffalo könnten diese primordialen Schwarzen Löcher von der Bildung hohler Planetoiden im Weltraum bis hin zum Durchschlagen von Felsen und Metallen mit Tunneln reichen, die unter einem Mikroskop erkennbar sind. Obwohl die Chancen, diese schwer fassbaren Überreste zu finden, gering sind, argumentieren die Forscher, dass es sich lohnt, alte Materialien zu durchforsten, da der Gewinn das, was wir über Dunkle Materie und das Universum wissen, neu schreiben könnte. Wenn Sie also das nächste Mal einen alten Felsen oder ein knarrendes Gebäude sehen, könnten Sie sich in der Nähe der Spuren eines kosmischen Eindringlings befinden?

Was würden Sie zuerst untersuchen, wenn Sie nach primordialen Schwarzen Löchern suchen wollten?

Shutterstock

Werbung: