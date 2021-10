Winterliches DLC lässt Orcs Must Die 3 in einem Monet erzittern

HQ

Die Entwickler Robot Entertainment möchten Orcs Must Die 3 am 11. November ein neues Add-On spendieren. "Cold As Eyes" führt eine neue spielbare Rasse ein, die Totems verwendet, um Fallen zu deaktivieren und Verletzte zu heilen. Damit die frostigen Zyklopen kommenden Monat nicht festfrieren, bekommt das Spiel einen Flammenwerfer und eine Falle aus geschmolzenem Gold. Darüber hinaus werden dem Endlos-Modus drei neue Eis-Level hinzugefügt und es gibt ebenso viele thematische Karten für euch und eure Freunde. Schon jetzt warten auf PC und Konsolen zwei neue Szenarien auf euch.