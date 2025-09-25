Winter Burrow wird im November veröffentlicht

HQ

Wir wussten schon eine Weile, dass Pine Creek Games ' entzückendes Survival-Abenteuer Winter Burrow als Day-One-Launch Game Pass debütieren würde, aber was wir nie wussten, ist, wann genau das Spiel erscheinen würde. Jetzt tun wir es.

Als Teil der Tokyo Game Show Broadcast wird bestätigt, dass Winter Burrow am 12. November 2025 auf PC, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch sowie als Teil der Bibliotheken Game Pass und Play Anywhere erscheinen wird.

Weitere Informationen zu Winter Burrow finden Sie in unserer neuesten Vorschau des Spiels hier, um einen Vorgeschmack auf das Angebot zu erhalten, wenn es in etwa sechs Wochen erscheint.