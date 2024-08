Winter Burrow Vorschau: Eine Lebenssimulation ohne viel Aufhebens

Wir alle lieben ein gutes Lebenssimulationsspiel. Es hat etwas so Angenehmes und Charmantes, ein virtuelles Leben zu führen, vielleicht sogar eines mit fantastischeren Elementen, zum Beispiel in die Rolle einer Maus zu schlüpfen, die versucht, ihr Elternhaus in einer gefrorenen Einöde wieder aufzubauen. Klingt das viel zu spezifisch, um Zufall zu sein? Das liegt daran, dass es sich, da ich eigentlich von Pine Creek Games ' Winter Burrow spreche, um ein Survival-Abenteuer handelt, das ich für eine kurze Demo auf die Probe stellen durfte, als ich für die Gamescom in Deutschland war.

Also ja, das Ziel von Winter Burrow ist es, das Zuhause Ihrer Kindheit als kleines Nagetier effektiv herzurichten. Das Haus wurde im Laufe der Zeit zerstört und verprügelt, so dass es mit beschädigten Möbeln und nur noch wenigen Ressourcen zur Verfügung steht, und das gilt auch für die weitere Umgebung, die trostlos und ruiniert ist, fast so, als hätte die Zeit alles vergessen. Hier schleicht sich deine Maus in die Gleichung ein, denn mit Ellbogenfett und purer Entschlossenheit bauen sie das Haus wieder auf und reparieren alle beschädigten Sehenswürdigkeiten vor Ort, was wiederum den Weg zu neuen Gebieten öffnet und es anderen Charakteren ermöglicht, zurückzukehren und bei den Bemühungen zu helfen. In vielerlei Hinsicht ist es eine sehr traditionelle Lebenssimulation, aber es ist auch eine Lebenssimulation ohne viel Aufhebens.

Dieses Spiel ist sehr einfach und rudimentär. Das ist kein Nachteil, denn in den meisten Fällen tappen Life-Sim-Titel in die Falle, dass der Spieler immer wieder langweilige und sich wiederholende Aufgaben erledigen muss, um nur geringfügig voranzukommen. Es ist etwas, das wir in Stardew Valley, der My Time at -Reihe, Fae Farm und was auch immer sehen. Hier ist es viel stromlinienförmiger, bis zu dem Punkt, an dem du herumwanderst, Steine, Stöcke, Blätter, Baumstämme und ähnliche Kernelemente aufsammelst und sie nutzt, um schnell und einfach neue Materialien oder Gegenstände zu entwickeln, die eine komplexere Ressourcenernte ermöglichen. Der Hauptunterschied in Winter Burrow ist, dass die Überlebensmechanik etwas rücksichtsloser ist.

Wir sprechen hier nicht von Überlebenssystemen in der Größenordnung von The Forest, aber im Gegensatz zu Stardew Valley, wo deine Hauptsorge darin besteht, an einem Tag zu viel zu tun, dass du ein Nickerchen machen musst, musst du in Winter Burrow ständig gegen die Gefahr ankämpfen, zu erfrieren. Jedes Mal, wenn Sie Ihr Haus verlassen oder die Nähe einer Feuerstelle verlassen, beginnt die Körpertemperatur Ihrer Maus zu sinken, und sollte sie eine ausreichend niedrige Zahl erreichen, nun... Sie möchten nicht, dass es eine niedrige Zahl erreicht. Darüber hinaus gibt es noch weitere, allgemeinere Überlebenselemente, darunter Ausdauer und Gesundheit, aber die Temperatur ist hier das eigentliche Kernelement und die Mechanik und sie funktioniert wirklich, um dich auf Trab zu halten und sinnvolle Aufgaben zu erledigen.

Auch die Welt selbst scheint zu dem stromlinienförmigeren und grundlegenderen Ansatz zu passen, da es nur eine Handvoll Dinge zu tun und zu finden gibt, die man beim Erkunden erkunden kann. Es kann sein, dass du auf reisende Händler stößt, bei denen du Gegenstände verkaufen kannst, um Münzen zu verdienen und diese Münzen dann für seltenere Materialien auszugeben. Vielleicht finden Sie eine tote Mausleiche, die begraben und mit einem Steinhaufen versehen werden muss. Es kann sein, dass du auf einige aggressive Käfer triffst, die mit einem schnellen und kräftigen Schwung deiner Axt erledigt werden müssen. Wir sprechen nicht von einer komplexen und vielfältigen Lebenswelt in Winter Burrow, aber das scheint auch der Punkt zu sein, denn von der ersten Minute an ist es ziemlich klar, dass dies ein trostloser und ziemlich karger Ort ist, an den deine Maus zurückkehrt.

Zum Glück gibt es ein paar Charaktere, die auf dem Weg auftauchen, um die Einsamkeit zu durchbrechen. Abgesehen von den oben genannten Händlern finden Sie Familienmitglieder und helfen ihnen bei Aufgaben, um die Region wieder aufzubauen. Du kannst dies mit Zielen kombinieren, die sich um die Herstellung von Ausrüstung drehen, um die Überlebensfähigkeit deiner Maus zu verbessern, indem du zum Beispiel einen Wollpullover strickst, um widerstandsfähiger gegen Kälte zu werden. Wie auch immer, Winter Burrow ist so konzipiert, dass es einfach und recht unkompliziert zu erlernen und zu spielen ist, und der kurze Vorgeschmack, den ich bekommen habe, hat definitiv gezeigt, dass dies bei der Veröffentlichung der Fall sein wird.

Ich hoffe, dass das Spiel im Laufe der Stunden etwas komplexer wird, denn im Moment habe ich das Gefühl, dass es ein bisschen mehr braucht, um sich in einer mittlerweile recht beliebten Kategorie wirklich abzuheben. Aber was auch immer der Fall ist, es steckt Herz in Winter Burrow und eine gemütliche Atmosphäre, mit der nur wenige mithalten können, und aus diesem Grund freue ich mich darauf, mehr von diesem Spiel zu erleben.