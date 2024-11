Winter Burrow sieht im neuen kommentierten Trailer noch gemütlicher aus

HQ

Während wir immer noch darauf warten, genau zu erfahren, wann es im Jahr 2025 auf PC- und Xbox-Konsolen (sogar auf Game Pass am ersten Tag) erscheinen wird, haben wir gerade einen weiteren Blick auf Winter Burrow geworfen, ein entzückendes und gemütliches Survival-Spiel des dänischen Entwicklers Pine Creek Games.

Der Trailer führt uns zurück in die verschneite Welt, um zu sehen, wie die kleine Großstadtmaus die Aufgabe hat, ihre inzwischen verlassene und verfallene Kindheit zu reparieren und wieder in altem Glanz erstrahlen zu lassen. Wir bekommen einen weiteren Vorgeschmack auf die Ressourcensammelsysteme, die Handwerkselemente, das Kochen und die NPCs und Charaktere, die du auf deinem Weg treffen kannst.

All dies geschieht, während CEO und Creative Director Benjamin Salqvist uns in Form einer Erzählung durch die Handlung führt. Unten seht ihr diesen neuen Trailer für das, was zweifellos als einer der gemütlichsten Indie-Filme des Jahres 2025 in die Geschichte eingehen wird.