Winter Burrow ist das erste Spiel der Dänen Pine Creek Games und sie beschreiben es als "gemütliches Wald-Survival-Spiel". Game Director Benjamin Salquist hat zuvor erklärt, dass Winter Burrow sowohl Gemütlichkeit als auch Herausforderung bietet, und liegt damit irgendwo zwischen dem charmanten Animal Crossing und dem weitaus konsequenteren herausfordernden Don't Starve.

In Winter Burrow schlüpfst du in die Rolle einer niedlichen kleinen Birkenmaus, die (Fun Fact!) tatsächlich eines der seltensten Säugetiere Dänemarks ist. Diese Maus ist auf dem Land aufgewachsen, zieht aber irgendwann mit ihren Eltern in die verlockende Großstadt. Doch das Leben in der Stadt ist nicht das, was sich die kleine Familie erhofft hatte, und die Eltern erschöpfen sich in den Minen und schaffen es tragischerweise nicht, genug Geld zu sparen, um wieder aufs Land zu ziehen, bevor die harte Arbeit sie das Leben kostet.

Unsere kleine Birkenmaus verkauft nun alles, was die kleine Familie in der Stadt hat, und kehrt in ihr Elternhaus zurück, ein kleines Mauseloch am Fuße eines großen Baumstumpfes auf dem Land. Das Mauseloch ist kalt und baufällig, so dass die kleine Maus als erstes den Kamin mit ein paar auf dem Boden liegenden Zweigen anzünden muss, damit er sich warm halten kann. Dann muss er ein einfaches Bett bauen, den alten Sessel, der noch mitten im Wohnzimmer steht, reparieren und eine kleine Axt herstellen.

Es wird nicht mehr lange dauern, bis sich die kleine Maus nach draußen in den kalten und rauen Waldboden wagen muss, um Zweige, Äste, Steine, Pilze, Blätter, Beeren, Grashalme und vieles mehr zu sammeln. Aus all diesen Dingen kann alles hergestellt werden, von Garn und Seilen bis hin zu Werkzeugen und Lebensmitteln, damit man den kalten Winter überstehen kann.

Im Mauseloch befindet sich ein alter Herd, der schnell repariert wird, so dass die Maus nun aus gerösteten Pfifferlingen, gerösteten Käfern, verschiedenen Arten von Keksen und Marmelade, verschiedenen Pasteten und leckerem heißem Tee aus den Beeren, die sie gefunden hat, alles zubereiten kann. Ganz gemütlich ist es, das kleine, warme Mauseloch einzurichten, das in scharfem Kontrast zu der gefährlichen Welt direkt vor der Tür steht.

Es gibt nicht viele Spiele, bei denen das Stricken ein zentraler Teil des Spiels ist, aber es ist in Winter Burrow. Mit den Fasern und Pflanzenteilen, die du auf dem Waldboden findest, musst du, wie bereits erwähnt, dein eigenes Garn herstellen, damit du dir zum Beispiel einen Mantel und eine Mütze stricken kannst, um dich warm zu halten, wenn du unterwegs bist, um Ressourcen zu sammeln. Draußen ist die Kälte so ziemlich Ihr größter Feind, vor allem, wenn Sie sich nachts vielleicht etwas unklug nach draußen wagen, daher ist es wichtig, gut eingepackt zu sein. Zu Hause in Ihrem Sessel können Sie nicht nur Mäntel und Hüte herstellen, sondern sich auch einen größeren Rucksack basteln, damit Sie unterwegs mehr Ressourcen mit nach Hause nehmen können.

Winter Burrow hat eine klar getrennte Struktur, wobei ein Teil Ihr warmes und gemütliches Mauseloch und der andere die wilde Natur vor Ihrer Tür ist. Zu Hause im Mauseloch kannst du es genießen, zu kochen, Garn herzustellen und zu stricken, Möbel zu reparieren, Pilze zu züchten und vieles mehr, aber die Natur ist gefährlich und unerbittlich, aber du bist gezwungen, dorthin zu gehen, weil alle Ressourcen, die du brauchst, auf dem Waldboden zu finden sind. Wenn du dir immer mehr Werkzeuge aneignet, eröffnest du neue Gebiete und triffst hier sowohl Freunde als auch Feinde.

Normalerweise bin ich kein großer Fan von Survival-Spielen, weil ich sie schnell überwältigend finde und es sich manchmal so anfühlt, als würde man Hausarbeiten erledigen, anstatt Spaß zu haben. Winter Burrow ist definitiv ein "Survival Lite"-Spiel, aber du musst immer noch ein wachsames Auge auf deinen Hunger, deine Gesundheit und dein Durchhaltevermögen haben und sicherstellen, dass du warm bleibst. Es ist überraschend einfach, sich darauf einzulassen, und das Finden oder Basteln dessen, was du brauchst, fühlt sich nicht wie eine lästige Pflicht an, denn das meiste davon ist ziemlich intuitiv und wird nie überwältigend oder mühsam, wie es in anderen Survival-Spielen der Fall ist.

Einen großen Teil davon verdanken wir einigen Menüs, die zum größten Teil sehr gut funktionieren, deren Nutzung aber natürlich ziemlich viel Zeit in Anspruch nimmt. Es gibt jedoch ein paar Bereiche, in denen Sie ein wenig unnötig herumfummeln müssen, um das zu erreichen, was Sie wollen, und ein Beispiel ist Ihre Lagerung. Hier platzierst du alle Ressourcen, die du in der Natur findest, alle Lebensmittel, die du herstellst, alle Kleidungsstücke, die du strickst, alle Bretter, die du produzierst, und all die anderen Dinge, die du während des Spiels erschaffst und findest.

Wie du dir wahrscheinlich vorstellen kannst, kann es passieren, dass du auf dem Weg ziemlich viel Zeug in deinem Lager hast, daher würde ich mir eine Filteroption wünschen, damit ich zum Beispiel nur alles sehen kann, was gegessen werden kann, oder alle meine Kleidungsstücke oder alle meine Werkzeuge. So wie es jetzt ist, ist alles durcheinander und es wird schnell unüberschaubar. Sie können Dinge verschieben und in Gruppen platzieren, wenn Sie möchten, aber es ist tatsächlich eine Menge Arbeit und es ist eine lästige Pflicht, wenn Sie einen strukturierten Speicher haben möchten, damit Sie leicht den Überblick behalten können.

Der visuelle Aspekt von Winter Burrow ist sehr schön und sieht fast handgezeichnet aus. Den Details wurde viel Aufmerksamkeit geschenkt und wie oben erwähnt, funktionieren die vielen Menüs recht gut und tragen dazu bei, das Spiel zugänglich und leicht zugänglich zu machen. Der Sound ist auch recht gut, mit einem wirklich schönen Soundtrack, der eine stimmungsvolle Kulisse für die hervorragenden Soundeffekte bietet.

Pine Creek Games hat hier einen ziemlich guten Start hingelegt. Winter Burrow ist von der nordischen Natur inspiriert und bietet viel nordischen Charme, und ich denke, das Spiel balanciert das Gemütliche mit dem Herausfordernden auf eine wirklich gute Art und Weise. Abgesehen von ein paar kleineren Pannen, vor allem in Bezug auf die Funktionsweise des Speichers, ist es ein gut funktionierendes Spiel in seinem Genre. Es mag für manche zu einfach sein, aber wenn Sie auf der Suche nach einem gemütlichen und entspannenden Spiel sind, mit dem Sie sich an dunklen Abenden vielleicht zusammen mit Ihrem Partner aufwärmen können, dann ist Winter Burrow eine ziemlich gute Wahl.

Sie können bereits eine Demo von Winter Burrow für PC auf Steam ausprobieren, und sie wird auch am ersten Tag auf Game Pass verfügbar sein.