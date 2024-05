Winston Duke aus Black Panther und The Fall Guy will Batman im DCU spielen

HQ

Derzeit sieht es so aus, als ob Robert Pattinson nicht der neue Batman des DCU sein wird, und so ist die Tür weit offen für jemand anderen, der die Rolle übernimmt. Wir haben eine ganze Reihe von Leuten gesehen, die sich für diese Gelegenheit beworben haben. Viele Leute haben zum Beispiel Alan Ritchson von Reacher als Fancast gecastet.

Winston Duke aus dem MCU, der M'Baku in den Black Panther-Filmen spielte und kürzlich als Dan Tucker in The Fall Guy zu sehen war, hat seinen Wunsch geäußert, der neue Bruce Wayne zu werden. Im Gespräch mit SlashFilm hatte er folgendes zu sagen:

"Das würde ich gerne. Das würde ich liebend gerne als Batman machen. Ich würde mich über jede Gelegenheit freuen, neue Charaktere zu erforschen und die Erzählungen um einige dieser festgefahrenen Vorstellungen davon zu verändern, wie diese Charaktere aussehen, klingen und auftreten sollen. Ich bin voll und ganz dafür."

Duke hat Bruce Wayne schon einmal gespielt, aber das war in einem Podcast namens Batman Unburied. Glaubst du, er wäre ein guter Batman?