Winona Ryder und Tim Burton schmieden seit Jahrzehnten Pläne für Beetlejuice Beetlejuice

Wir haben über 35 Jahre darauf gewartet, dass Beetlejuice zurückkehrt, und zum Glück wird dies diesen September der Fall sein, wenn Beetlejuice Beetlejuice sein Debüt in den Kinos feiert. Während wir den Atem angehalten haben, um mehr von Regisseur Tim Burton und den Stars Michael Keaton und Winona Ryder zu erfahren, stellt sich heraus, dass Erstere und Letztere seit Jahrzehnten Intrigen schmieden, um diesen Film zu machen.

Im Gespräch mit Harper's Bazaar verrät Ryder, dass sie und Burton über die Jahre seit dem Debüt des Originals in Kontakt geblieben sind und dass, wie Ryder es ausdrückt, "es viele Male gab, dass meine Agenten nicht wussten, dass ich mich mit ihm treffen würde".

Burton nutzte diese Gelegenheit auch, um über die verschiedenen GerüchtBeetlejuice e der Vergangenheit zu sprechen und darüber, wie ihn die Fangemeinde rund um den Film überrascht hat, und fügte hinzu: "Es wurde darüber gesprochen, aber ich habe nie wirklich verstanden, warum er so beliebt war. Und das war, als die Leute nicht über Fortsetzungen sprachen."

So oder so, die beiden haben es endlich geschafft,Beetlejuice eine Fortsetzung zu machen, die am 6. September in die Kinos kommen wird. Den Trailer könnt ihr euch unten ansehen.