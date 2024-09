Winona Ryder und Keanu Reeves bezeichnen sich immer noch als Mann und Frau

HQ

Eine der denkwürdigsten und bekanntesten Hollywood-Legenden ist, dass Winona Ryder und Keanu Reeves tatsächlich miteinander verheiratet sein könnten, obwohl sie keine Hochzeit hatten oder romantisch verwickelt waren. Das Paar glaubt, dass sie sich 1992 am Set von Francis Ford Coppolas Dracula versehentlich geheiratet haben könnten, da in der Hochzeitsszene echte Priester verwendet wurden, die die beiden in einer heiligen Ehe verbunden haben könnten oder auch nicht.

Obwohl nie bestätigt wurde, ob dies wahr war oder nicht, scheinen sich Reeves und Ryder nicht allzu sehr darum zu kümmern, es herauszufinden und behandeln den Vorfall tatsächlich mit leichtem Humor und liebevollen Erinnerungen. Laut dem Happy Sad Confused-Podcast bezeichnen sich Reeves und Ryder trotz dieses Vorfalls vor über 30 Jahren immer noch als Ehemann und Ehefrau.

Ryder erklärt: "Wir sagen immer, wer es ist, auch wenn es im Text steht. Also sage ich wie an seinem Geburtstag: 'Alles Gute zum Geburtstag, mein Mann.' Und dann sagt er: 'Hey, meine Frau, ich liebe dich. KR 57. Wie an jedem Geburtstag ist er wie KR 57 oder wie alt er auch ist. Das hat er schon immer getan."

Glaubst du, es ist an der Zeit, dass Ryder und Reeves sich für einen weiteren Film wieder zusammentun?