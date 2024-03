Winnie the Pooh: Blood and Honey war der große "Gewinner" bei den Goldenen Himbeeren 2024

Die Goldenen Himbeeren, die das Schlimmste im Kino feiern, fanden an diesem Wochenende statt, und es war Winnie the Pooh: Blood and Honey, der der große "Gewinner" des Abends war.

Der umstrittene Slasher gewann fünf von fünf Preisen, für die er nominiert war, und dazu gehörten der schlechteste Film, die schlechteste Regie, das schlechteste Drehbuch, das schlechteste Leinwandpaar und das schlechteste Remake, Rip-off oder Sequel. Expend4bles führte die Veranstaltung mit sieben Nominierten an, gewann aber nur in zwei Kategorien: schlechteste Nebendarstellerin (Megan Fox) und schlechtester Nebendarsteller (Sylvester Stallone).

Die Gewinner des Abends wurden von den Razzie-Wählern ausgewählt, die sich aus "1.179 Filmfans, Filmkritikern und Journalisten aus 49 US-Bundesstaaten und zwei Dutzend anderen Ländern" zusammensetzten.

