Winnie the Pooh: Blood and Honey II kommt am 26. März in die Kinos

Die Fortsetzung des äußerst umstrittenen Slashers Winnie the Pooh: Blood and Honey hat nun einen geplanten Veröffentlichungstermin. Blood and Honey II kommt für drei Tage in ausgewählte Kinos in den USA: am 26., 27. und 28. März. Tickets für Nordamerika können bei Fathom Events erworben werden, aber es ist noch unklar, wann der Film in Europa Premiere feiern wird.

In der Inhaltsangabe zur Fortsetzung heißt es: "Tief im 100-Hektar-Wald wächst eine zerstörerische Wut, als Winnie-the-Pooh, Ferkel, Eule und Tigger ihr Zuhause und ihr Leben in Gefahr finden, nachdem Christopher Robin ihre Existenz enthüllt hat. Da die Gruppe nicht länger im Schatten leben will, beschließt sie, den Kampf in die Stadt Ashdown, die Heimat von Christopher Robin, zu tragen, und hinterlässt eine blutige Spur des Todes und des Chaos. Winnie und seine wilden Freunde werden allen zeigen, dass sie tödlicher, stärker und klüger sind, als man es sich jemals vorstellen kann, und sich ein für alle Mal an Christopher Robin rächen."

Unter der Regie von Rhys Frake spielenWinnie the Pooh: Blood and Honey II Scott Chambers als Christopher Robin, Ryan Oliva als Winnie-the-Pooh und Eddy MacKenzie als Ferkel mit. Das Drehbuch des Films wurde ebenfalls von Matt Leslie (Summer of 84) geschrieben.