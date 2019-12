Winds of Magic erreicht Xbox-One-Version von Vermintide 2

In der PC-Version von Warhammer: Vermintide 2 steht die Erweiterung Winds of Magic (kostet 20 Euro) bereits seit einiger Zeit bereit. Seit letzter Woche ist der Inhalt auch auf der Xbox One verfügbar, wie uns Fatshark im neuen Video verrät. Laut den Entwicklern sollte die PS4-Fassung gleichzeitig starten, allerdings benötigt diese Version noch mehr Zeit und wird deshalb voraussichtlich erst im nächsten Monat erscheinen.

In Winds of Magic stehen fünf Helden einem neuen Feind gegenüber, der nach einem Meteoriteneinschlag in der Innenstadt von Reikland aufgetaucht ist. Die Erweiterung erhöht das maximale Level der Charaktere und führt neue Waffen, sowie einen weiteren Schwierigkeitsgrad ein. Für Veteranen wird es einen neuen Modus geben, der bekannte Elemente variiert und neue Herausforderungen bietet.