Windows-Nutzer haben in Zukunft mehr Freiheit beim Installieren von PC-Spielen aus der "Xbox"-App

Microsoft hat Ende der Woche einige willkommene Änderungen in der "Xbox"-App vorgenommen, die ihr auf aktuellen Windows-Systemen benötigt, um PC-Spiele aus dem Windows Store zu spielen. Diese Neuerungen sollen dem Dienst dabei helfen, zum großen Konkurrenten Steam aufzuschließen und sie werden Benutzer mehr Kontrolle geben.

Ihr werdet in Zukunft zum Beispiel auswählen können, wo ihr eure Spieldateien speichert und ihr dürft Änderungen in den Ordnern der Anwendungen vornehmen. Das wird es möglich machen, die Spiele mit Mods zu versehen, was sich viele Spieler seit langer Zeit wünschen. Die Benutzeroberfläche der Anwendung wird um einen entsprechenden Bereich erweitert, um potentielle Modding-Unterstützung anzuzeigen. Es ist unklar, wann dieses Update für die breite Öffentlichkeit bereitgestellt wird.

Quelle: IGN.