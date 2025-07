Windows hat in den letzten drei Jahren 400 Millionen Benutzer verloren

HQ

Microsofts eigener Marketingchef, Yusuf Mehdi, verrät in einem Blogbeitrag, dass die Zahl der aktiven Windows-Geräte in den letzten drei Jahren von rund 1,4 Milliarden auf etwas mehr als eine Milliarde gesunken ist. Sicher, eine Milliarde Nutzer ist noch lange nicht schlecht, aber im Vergleich zu früheren Zahlen ist das ein ziemlich hoher Verlust. Die Frage ist also: Wo um alles in der Welt sind diese 400 Millionen Nutzer hingegangen?

Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass die Menschen in größerer Zahl auf Linux oder Mac umgestiegen sind, aber das ist nicht wirklich der Fall. Stattdessen sind es Smartphones und Tablets, die dazu geführt haben, dass die Menschen ihren PC aufgegeben haben. Und der Trend ist klar, schließlich haben die meisten Menschen alles, was sie brauchen, direkt auf ihrem Handy oder Tablet: Social Media, E-Mail, Surfen, was auch immer.

Wenn es um Spiele und den professionellen Einsatz geht, dominieren jedoch immer noch Windows und PC. Doch für Mehdi und sein Team liegt die eigentliche Herausforderung darin, den alltäglichen Nutzer zurückzugewinnen. Und die Konkurrenz ist da draußen - Chromebooks und Apple-Computer tragen ihren Teil dazu bei, aber selbst Nischensysteme wie SteamOS und Bazzite ziehen Gamer an.

Also... Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, das Betriebssystem zu wechseln? Und was fährst du heute?