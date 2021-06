Windows 11 wurde offiziell angekündigt

Windows 11 wurde der Welt gestern Abend vorgestellt. Das Betriebssystem wird neue Funktionen zur Optimierung der Benutzererfahrung in sich aufnehmen, die Arbeit des Xbox-Teams stärker in euren Fokus rücken und einen überarbeiteten Microsoft Store vorstellen. Microsoft hat die Start-Schaltfläche sowie die Taskleiste ein wenig aufgeräumt und sie nehmen Änderungen an der Anordnung mehrerer Fenster vor, was Einfluss auf das Multitasking der Benutzer haben könnte.

Die Anwendung "Microsoft Teams" wird standardmäßig in die Taskleiste aufgenommen, damit dem Dienst mehr Aufmerksamkeit zukommt. Das gleiche gilt für die Xbox-App, die eine vorinstallierte Alternative zu Steam ist und den Zugriff auf den Xbox Game Pass für PC erleichtern soll. Benutzer können direkt über die App Spiele in der Cloud ansteuern.

Der Microsoft Store wird auch in Zukunft ein Ort sein, an dem ihr Apps von Erst- und Drittanbietern für eurer Gerät findet. Android-Apps werden dort ebenfalls aufgelistet, allerdings erfolgen die Downloads über den externen App-Store von Amazon. Genauere Infos dazu folgen zu einem späteren Zeitpunkt.

