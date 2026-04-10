Windows 11 steht kurz davor, die Systemsteuerung abzuschaffen

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Heutzutage haben wir "Einstellungen", aber davor hatten wir in Windows-Systemen die "Systemsteuerung". Die alte Benutzeroberfläche zum Ändern von Windows-Einstellungen oder zum Zugriff auf Hardware- und Netzwerkwerkzeuge ist seit Jahrzehnten Teil des Betriebssystems, und die klassische Ansicht des Kontrollpanels ist laut Tweak Town weiterhin für Windows 11 verfügbar.

Aber jetzt migriert Microsoft alles in die neue Settings-App. Wie der Partner Director of Design bei Microsoft, March Rogers, erklärte, könnte der Prozess aufgrund der Komplexität der Handhabung alter Funktionen, die seit den Tagen von Disketten und CD-ROMs Teil von Windows sind, eine Weile dauern.

"Wir arbeiten gerade daran, alle alten Steuerungen im Bedienfeld in die modernen Einstellungs-Apps zu übertragen. Wir machen das vorsichtig, weil es viele verschiedene Netzwerke, Druckergeräte und Treiber gibt, die wir sicherstellen müssen, dass wir dabei nicht kaputtgehen."

Die Aufgabe ist nicht so einfach, denn die Win32-Schnittstelle des Control Panel – die Treiber und Hardware über den Bereich Gerätemanager unterstützt – reicht Jahrzehnte zurück. Es scheint, als würde das Windows-Team jede einzelne Option und Funktion im Kontrollpanel durchgehen, um sie zu den Einstellungen zu bringen.

Es ist unklar, wie lange dieser Vorgang dauern wird, aber nachdem er abgeschlossen ist, existiert das vertraute Kontrollpanel nicht mehr.