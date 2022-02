HQ

Das Design ist schwungvoll und einladend, doch ich wünschte mir, dass mir das Game ein wenig mehr von sich erzählt, bevor ich auf das Feld geworfen werde.

Ich muss zugeben, dass ich das erste Windjammer-Spiel von 1994 völlig verpasst habe. Es war ein Arcade-Game für den Neo Geo, das eine Kombination aus Kampfspiel und Pong darstellte. Einzigartige und ausdrucksstarke Charaktere mit unterschiedlichen Fähigkeiten werfen sich gegenseitig eine Frisbee zu, in der Hoffnung, dass der Gegner irgendwann nicht mehr in der Lage ist, die geworfene Scheibe aufzufangen. 28 Jahre später gibt es eine Fortsetzung mit mehr Figuren und erweiterten Funktionen, doch reicht das 2022 aus?

Zuerst einmal sticht natürlich sofort die farbenfrohe Präsentation von Windjammers 2 ins Auge, die handgezeichnet ist und an die Neunzigerjahre erinnert. Die Animationen sind flott und stilvoll, mit einem Stil, der auch heute noch einzigartig ist. Ich habe sofort den Enthusiasmus zu schätzen gelernt, der auf meinem Bildschirm zu erkennen ist und gleichzeitig aus meinen Lautsprechern dringt, wenn ich meine turbogeladene Frisbee hin und her werfe.

Das Spiel verfügt über zehn verschiedene spielbare Charaktere, die sich in Bezug auf Stärke und Geschwindigkeit voneinander unterscheiden. Die Stärke bestimmt, mit wie viel Wucht ihr die Scheibe wert und wie sehr sie den Gegenüber beim Fangen zurückstößt, bzw. abprallt. Die Geschwindigkeit gibt hingegen an, wie schnell man sich über das Spielfeld bewegt. Jeder Charakter hat außerdem einen einzigartigen Superangriff, der ausgelöst werden kann, sobald die EX-Anzeige voll ist. Diese Angriffe fühlen sich anfangs sehr überwältigend an, da sich die Frisbee gerne mal durch eine Spielfeldhälfte teleportiert wird, wodurch Anfänger gar keine Zeit zum Parieren haben. Nach einer Weile habe ich aber in etwa erahnen können, wie die verschiedenen gegnerischen Angriffe funktionieren und dann kann man sie auch effektiver kontern.

Die Minispiele zwischen den Runden halten unsere Reflexe auf Trab.

Das EX-Meter dient nicht nur den Superattacken, sondern auch den aufgeladenen Spezialwürfen. Da wären zum Beispiel die hohen Lupfer, die dafür sorgen, dass die Frisbee hoch in die Luft fliegt und womöglich ins gegnerische Tor rollt, oder Super-Spins, bei denen sich die Frisbee schnell und unberechenbar über das Spielfeld dreht. Die EX-Anzeige kann auch zur Verteidigung verwendet werden, denn damit können wir eine herannahende Frisbee stoppen und sogar einen Superangriff parieren - wenn wir schnell genug sind. In Windjammers 2 gibt es viele taktische Möglichkeiten und Techniken zu erlernen, aber leider muss man sich diese selbst beibringen.

Das Spiel verfügt nicht über einen Lernmodus, wie wir ihn aus den meisten Kampfspielen kennen. Es gibt lediglich einen "Wie spiele ich?"-Menüpunkt, in dem Tastenkombinationen kontextfrei aufgeführt sind, während eine gezeichnete Figur die Vorgänge zu erklären versucht. Das ist aber sehr abstrakt und nichts, was mir beim Durchblättern sofort im Gedächtnis bleiben wollte. Ein richtiges Tutorial, in dem man Angriffe und Ähnliches üben kann, wäre definitiv wünschenswert gewesen. Windjammers 2 ist nicht furchtbar schwer zu erlernen, aber man muss sich hinsetzen und ein bisschen spielen, ehe es Klick macht. Leider ist der Anfang für Neulinge schwer zu verstehen und die vielen Befehle verwirrend.

Was wir im Spiel selbst zu tun bekommen, ist leider ziemlich spärlich. Es gibt keine direkte Geschichte, sondern lediglich einen Arcade-Modus mit drei Schwierigkeitsstufen, in dem man sich mit den Spielfiguren gegen andere behauptet, um am Ende mit einer schönen Pose eine Trophäe in der Hand zu halten. Zwischen den Matches kann es kleine Bonus-Minispiele geben, z. B. soll man ankommende Frisbees auffangen oder versuchen, sie so weit wie möglich zu werfen. Es ist nichts für Fortgeschrittene, aber es reicht, um seine Reflexe zu üben und mit den verschiedenen Figuren zu trainieren.

Der Arcade-Bereich und der Mehrspielermodus sind der Schwerpunkt dieses Spiels und ob euch das genügt, müsst ihr selbst wissen. Dank Crossplay (Xbox und PC) könnt ihr gegen Spieler aus der ganzen Welt antreten. Entweder man spielt zwanglos oder gibt in einer Rangliste sein Bestes. Beide Spielmodi sind reaktionsschnell und flüssig und ich konnte in den Matches keine spürbare Latenz und Netcode-Probleme feststellen. Wir können auch gegen Freunde spielen, sowohl lokal als auch online, wenn ihr dazu Lust habt.

Das ist so ziemlich alles, was im Spiel vorkommt - eine Handvoll Charaktere und Level mit unterschiedlichen Designs und Hindernissen. Es ist ein Spiel, das von Nostalgie und einer extrem ausgefeilten Spielmechanik lebt. Das Design ist schwungvoll und einladend, doch ich wünschte mir, dass mir das Game ein wenig mehr von sich erzählt, bevor ich auf das Feld geworfen werde. Aber das sind tatsächlich die einzigen Nachteile, die mir bei Windjammers 2 einfallen. Der Inhalt ist dünn, während das Spiel selbst tiefgründig und unglaublich fesselnd ist. Sobald man weiß, was auf dem Spielfeld vor sich geht.