Wind of Magic: Datum der neuen Vermintide-2-Erweiterung bekannt

Im August wird die Erweiterung Winds of Magic für Warhammer: Vermintide 2 erscheinen und einige frische Inhalte mit sich bringen. Der Spielmodus Winds of Magic soll erfahrene Spieler vor eine neue Herausforderung stellen, da die Matches mit weiteren Missionszielen und zufälligen Modifikatoren angereichert werden. Mit wechselnden Bedingungen werden die Karten auf vielfältige Art und Weise modifiziert, was zurückkehrenden Spielern die nötige Abwechslung geben dürfte, um sich wieder für einige Stunden im Spiel zu verlieren.

Außerdem spricht Fatshark von fünf neuen Waffen, die jeweils auf den Spielstil und die Klasse der verschiedenen Helden zugeschnitten sind. Bardin bekommt ein Wurfmesser, Kerillian kann Schild und Speer nutzen und Saltzpyre hat Haken. Kruber kann einen schweren Speer benutzen, während Sienna in der Lage ist, die Feinde mit Flammen zu beschießen.

Zusätzlich zum neuen Inhalt wurde die Levelobergrenze erhöht. Einen höheren Schwierigkeitsgrad gibt es ebenfalls, und an einer Ranglistenfunktion wird gearbeitet. Ach und eine neue Fraktion gibt es ebenfalls: Die Beastmen sind anthropomorphe Tiere mit unbarmherzigen und tierähnlichen Reflexen. Im Juni wird eine Beta-Version für Winds of Magic stattfinden, allerdings müsst ihr euch dafür registreiren.