Win or Lose: Episoden 1-4 (Disney+)

Noch heute staune ich darüber, wie Pixar es schafft, solch abstrakte Konzepte wie Emotionen in etwas "Greifbares" zu verwandeln, das ein Kind und ein nicht mehr ganz so kindlicher Verstand versteht und ein gewisses Maß an Selbstwahrnehmung erreicht. Wir haben es in kleinem Maßstab in jeder Studioarbeit seit dem ersten Toy Story-Film gesehen, und dann im großen Stil, als 'Inside Out' kam und uns zeigte, dass sogar Emotionen funktionieren..... naja, Emotionen. Aber das preisgekrönte Animationsteam erkundet weiterhin die Ecken und Winkel des menschlichen Zustands und der heutigen Gesellschaft an neuen und unerwarteten Orten und präsentiert jetzt Win or Lose, eine Serie, die die unterschiedlichen Sichtweisen von acht Personen in der gleichen Zeitspanne und einem Katalysatorereignis untersucht: einem Softballspiel.

Ich habe vorhin von Inside Out gesprochen, weil Win or Lose wieder "greifbare" visuelle Elemente verwendet, um komplexere menschliche Emotionen wie Angst, Ausgrenzung oder Eitelkeit zu verstehen. Dies sind Elemente, die von einigen der Protagonisten in jedem Kapitel der Geschichte und vom Zuschauer wahrgenommen werden und sich auf diese Weise sofort mit ihnen anfreunden. Und sie sind auch sehr gut präsentiert, weil sie in jedem Kapitel nicht nur genügend Platz haben, um ihre Exposition zu entwickeln (gut verpackt in jeweils 20 Minuten), sondern man auch sehen kann, wie sich die Fäden der Erzählung im Hintergrund zu der großen Geschichte hinter dem Ganzen verweben.

Denke nur nicht, dass es gnädig sein wird, weil es vom Disney-Label ist, denn es gibt Situationen, die herzzerreißend sein können, wenn du unvorbereitet bist. Win or Lose präsentiert sich als spaßige, fast familienfreundliche Serie, aber ich konnte das nicht ganz so sehen. Jeder Charakter hat mindestens drei Tiefenebenen in seiner Situation. Und tief in jeder von ihnen steckt etwas wirklich Verstörendes, das zumindest in dieser ersten Reihe von Episoden nicht das Ende hat, das man von der Disney-Fabrik erwarten würde. Ernsthafte Minderwertigkeitskomplexe, Unsicherheit, Eltern-Kind-Probleme, gebrochene Herzen, Übernahme von Verantwortung als Erwachsener in der Kindheit, Gruppenzwang, Exposition gegenüber sozialen Medien... Ich möchte mich nicht zu sehr mit all dem aufhalten, denn ich denke, es ist der reine Kern der Serie, aber ich denke, man sollte vorgewarnt sein. Erwachsene werden hier schlechter abschneiden als Kinder, wenn auch immer mit einer positiven Bewertung.

Glücklicherweise ist es auch eine Serie, die für Diskussionen sorgen kann, wenn man sie mit den Kleinen im Haus teilt. Während einige den fein abgestimmten und aktuellen Humor seiner Situationen mehr genießen, können die Älteren ihn nutzen, um uns gegenseitig ein wenig besser verstehen zu lassen. Es mag den Anschein haben, dass sich diese Figur nicht so sehr um ihre Tochter kümmert, wie das Kind es erwartet, aber erst zwei Episoden später verstehen wir, dass diese Mutter Tag und Nacht arbeitet, um ihre Familie zu unterstützen, und dass sie am Ende ihrer Kräfte ist.

Jedem Charakter ein Kapitel zu widmen und gleichzeitig die übergreifende Erzählung aufzubauen, erfordert bestimmte geskriptete Schnörkel, für die ich Caririe Hobson und Michael Yates Anerkennung zolle. Weit besser als die Filme, die wir von Pixar gewohnt sind. Wenn das etwas ist, das den Weg für komplexere Produktionen ebnen kann, bin ich dafür.

Nach dieser ersten Hälfte der Staffel von Win or Lose gebe ich zu, dass ich mir die Veröffentlichungstermine der verbleibenden Episoden in meinem Kalender markiert habe. Während die künstlerischen, visuellen und akustischen Aspekte der Produktion hervorragend sind (mit Musik von Ramin Djawadi, übrigens), liegt der wahre Wert von Win or Lose in seinem Drehbuch und der Konstruktion seiner Charaktere. Absolut empfehlenswert für alle Zielgruppen.